Record anuncia participantes do reality de Sabrina Sato

CB Correio Braziliense

(crédito: TV Record/ Divulgação)

A Record anunciou os participantes do reality show Ilha Record, com estreia prevista para julho. Eles estão isolados para evitar contágio com o coronavírus.

As 13 "celebridades" disputarão o prêmio do programa em uma competição numa ilha paradisíaca do país. A emissora divulgou poucas coisas sobre a dinâmica do Ilha Record até agora. A apresentadora será Sabrina Sato e as provas terão participação ativa do público.

Confira a lista dos participantes do Ilha Record

Antonela

Idade: 38 anos

Profissão: Modelo e empresária

Participou do BBB4

Nasceu em La Plata, Buenos Aires (Argentina), mora em São Paulo (SP)

Any Borges

Idade: 26 anos

Profissão: DJ e empresária

Participou do De férias com o ex

Nasceu em Brasília (DF), mora no Rio de Janeiro (RJ)

Claudinho Matos

Idade: 28 anos

Profissão: Empresário e administrador

Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)

Dinei

Idade: 50 anos

Profissão: Ex-atleta

Participou de A fazenda 4

Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Laura Keller

Idade: 34 anos

Profissão: Influencer e DJ

Nasceu em Porto Alegre (RS), mora no Rio de Janeiro (RJ)

Lucas Selfie

Idade: 26 anos

Profissão: Empresário e apresentador

Participou de A fazenda 12

Nasceu e mora em São Paulo (SP)

MC Negão da BL

Idade: 23 anos

Profissão: Cantor e youtuber

Nasceu em Magé (RJ), mora no Rio de Janeiro (RJ)

Mirella Gêmea Lacração

Idade: 21 anos

Profissão: Artista e influencer

Nasceu em Jaboatão dos Guararapes (PE), mora em São Bernardo do Campo (SP)

Nadja Pessoa

Idade: 31 anos

Profissão: Atriz e influencer

Nasceu e mora em Recife (PE)

Nanah

Idade: 34 anos

Profissão: Cantora e digital influencer

Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Pyong Lee

Idade: 28 anos

Profissão: Empreendedor e artista

Participou do BBB20

Nasceu em São Paulo (SP), mora em Santana do Parnaíba (Alphaville -SP)

Thomaz Costa

Idade: 20 anos

Profissão: Ator e influencer

Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Valesca Popozuda

Idade: 42 anos

Profissão: Cantora

Participou de A fazenda 4

Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)