CB Correio Braziliense

(crédito: Imagem Filmes/Divulgação)

Devido a um parto difícil, Maria do Caritó foi prometida pelo pai para ser entregue virgem a São Djalminha, um santo do qual ninguém nunca ouviu falar. Por isso, Maria nunca encontrou um companheiro de verdade. Às vésperas de completar 50 anos e cansada da vida solitária que leva, a mulher sonha em encontrar um amor. Este é o enredo de Maria do Caritó, filme exibido na Sessão da tarde desta sexta-feira (4/6).



Vivendo em uma pequena cidade do nordeste em meio a simpatias, uma cartomante avisa que o pretendente de Maria será um homem de fora. Logo, com a chegada do circo, as esperanças da mulher de encontrar um parceiro ressurgem.

A comédia brasileira de 2019 é baseada na obra teatral homônima de Newton Moreno e é protagonizada por Lília Cabral.