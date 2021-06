Após ser criticado, Boninho diz que não furou fila da vacina contra covid

VO Victória Olímpio

(crédito: Boninho/Instagram/Reprodução)

Boninho, diretor de realitys como No limite e Big Brother Brasil, na TV Globo, decidiu esclarecer o motivo de ter tomado a vacina contra covid-19, no Rio de Janeiro. Ao ser questionado por fãs nas redes sociais, ele resolveu responder que não havia furado fila, como estava sendo insinuado: "Sim (já tomei). Sou bariátrico. Primeira dose".

Boninho fala sobre vacina contra covid-19 (foto: Boninho/Instagram/Reprodução)

O diretor fez a cirurgia bariátrica em 2017, mas o questionamento dos fãs ocorreu porque, inicialmente, o imunizante estava liberado apenas para pessoas com obesidade. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica emitiu uma nota oficial nas redes sociais falando sobre a inclusão, que ocorreu apenas no Rio, de acordo com decisão da Secretaria Municipal de Saúde.

"A decisão do Município do Rio de Janeiro de incluir os pacientes bariátricos operados foi uma decisão individualizada da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. A cirurgia bariátrica não é fator de comprometimento da imunidade. A SBCBM no caso do Rio de Janeiro apenas disponibilizou o aplicativo do Barilife como documento comprobatório do paciente operado afim de facilitar o bom andamento do trabalho dos profissionais envolvidos no tratamento do paciente operado", informou a nota.