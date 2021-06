Taylor Swift vai participar do novo filme de David O. Russell

CB Correio Braziliense

Não há detalhes sobre como será a participação da cantora no filme - (crédito: Divulgação)

Após rumores, o site Collider confirmou a participação da cantora Taylor Swift do próximo filme do diretor David O Russell. O filme não tem previsão de estreia.

Assim como o título e a trama, a participação da vencedora do Grammy também não foi revelada. Swift pode ser uma ponta, como a de Selena Gomez, em A grande aposta, de 2015, ou poderá ter um papel mais presente no longa.

O filme será estrelado por Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington. A cantora se junta ao elenco, que já conta com Rami Malek, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Robert De Niro, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts e Alessandro Nivola.



O filme vai ser o retorno do diretor David O. Russell ao cinema depois de Joy, filme de 2015 estrelado por Jennifer Lawrence, que proporcionou uma indicação na categoria de melhor atriz no Oscar. A última participação no cinema de Taylor Swift foi em Cats, de 2019.