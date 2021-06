Alice Braga e Ben Affleck vão contracenar juntos em ‘Hypnotic’

CB Correio Braziliense

Alice Braga será dirigida por Robert Rodriguez - (crédito: Divulgação)

A atriz brasileira Alice Braga vai participar de mais um projeto em Hollywood. Dessa vez a artista vai contracenar com o americano Ben Affleck no longa metragem Hypnotic. De acordo com informações divulgadas pelo site Deadline, as gravações do filme devem começar em 20 de setembro deste ano em Austin, no Texas. O suspense será dirigido por Robert Rodriguez, conhecido pelo trabalho no longa Pequenos espiões. Hypnotic ainda não tem data de estreia definida.

O filme conta a história de um detetive, que será interpretado por Ben Affleck. Na trama, ele começa a investigar uma série de crimes do colarinho branco. No decorrer da narrativa, o personagem principal se envolve em um grande mistério no qual sua própria filha, que está desaparecida, está envolvida.



Além de ter feito Pequenos espiões, Robert Rodriguez também dirigiu Alita e Anjo de Combate. Em Hipnotic, Rodriguez escreveu o roteiro junto com Max Borenstein, responsável por Kong:ilha da caveira.