O ator Robert Hogan, de Law and order, The wire e outras produções de TV, morreu na última quinta-feira (27/5), aos 87 anos. A notícia foi confirmada na noite desta terça-feira (1/6) pela família do artista, e divulgada pela nesta quarta-feira (2/6) pelo jornal Daily Star.

Nascido em Nova Iorque, Hogan participou das séries norte-americanas The Mary Tyler Moore show, O homem de seis milhões de dólares, entre outras. O ator estava aposentado desde 2018.

Vítima de uma pneumonia, o astro sofria de Alzheimer há oito anos e morreu na própria casa da família, no estado do Maine, nos Estados Unidos. O ator deixa a esposa Mary Hogan, três filhos e dois netos.

Legenda: Robert Hogan em foto de 2015. Ator morreu na última quinta-feira (27/5) em decorrência de uma pneumonia. Crédito: Getty Images