Emicida, Tuyo, Mc Marks e Jessica Caitano são atrações de festival

O festival Atlas das Juventudes, que ocorre entre 9 e 12 junho, reunirá artistas como Emicida, banda Tuyo, o funkeiro Mc Marks e a repentista Jessica Caitano, marcando o lançamento da plataforma Atlas da Juventude, resultado de uma pesquisa nacional que mapeou e destacou quem são os brasileiros de 15 a 29 anos.

A iniciativa é resultado de uma pesquisa nacional que durou dois anos, coordenada pelas redes de organizações Em movimento e Pacto das juventudes pelos Objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS).

Dentro da programação do evento on-line, também será lançado a pesquisa Juventudes e a pandemia do novo coronavírus, coordenado pelo Conjuve e outras organizações, que ouviu mais de 68 mil jovens de todo o Brasil de março a maio de 2021, e traz importantes descobertas sobre os impactos atuais da pandemia na vida das juventudes.

O evento conta com atividades nas mais diversas linguagens, formatos e plataformas, possibilitando a integração da comunidade científica, as organizações e as juventudes para a reflexão sobre as questões identificadas na pesquisa. O festival será transmitido pelo canal do YouTube do Atlas da Juventude e o acesso é gratuito.

Confira a programação

09 de junho

18h: Abertura: Atlas das Juventudes com Marcus Barão e Mariana Resegue

18h45: Poetry Slam com Bixarte

19h: Debate 1: O que pensam as juventudes?

20h: Show: Emicida



10 de junho

14h: Oficina: “Diálogo intergeracional das juventudes transformadoras” com Jovens Transformadores ASHOKA

15h30: "Juventudes e a Saúde integral” com Agenda Jovem Fiocruz

18h: Mesa: Qualitativa Atlas das Juventudes - Talk Inc.

19h20: Slam: Meimei Bastos

19h30: Mesa: Síntese de Evidências do Atlas das Juventudes - Instituto Veredas

20h30: Slam: Jessica Caitano

20h45: Mesa: “A cultura como geração de renda e trabalho”

21h35: Pocket Show: Nayra Lays



11 de junho

14h: Oficina: “Direitos sexuais e reprodutivos” com FEAC e Reprolatina

15h30: Oficina: "Card Jovem: Trabalho e habilidades socioemocionais” com GOYN

18h00: Mesa: “Juventudes e a pandemia do coronavírus”

19h30: Curta: "A Conta Fica Para A Juventude"

19h45: Pocket Show: Wera MC

20h05: Debate: “A inclusão produtiva das juventudes” com GOYN e Grupo +Unidos

20h45: Slam: Midria

20h55: Debate: “Juventudes Negras”

21h40: Pocket Show: TUYO



12 de junho

14h15: Debate: “Juventudes em defesa do planeta”

14h55: Slam: Tonyyyymon

15h05: Debate: “Qual o futuro da educação pós pandemia?”

16h: Show: Mc Marks



Festival Atlas das juventudes

De 09 a 12 de junho, entre 14h às 22h, pelo canal do Atlas das Juventudes no YouTube. Gratuito.