Poliana Rocha mostra pele de Leonardo após contrair sarna: 'Tadinho'

(crédito: Reprodução/Instagram)

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como está a pele do artista após ter contraído sarna.

Na noite desta terça-feira (01/06) a jornalista por meio dos stories do Instagram, a mãe de Zé Felipe, compartilhou com seus seguidores as efeitos da doença na pele do marido, que está ferida devido a sarna, também conhecida como escabiose.

Poliana, publicou uma foto da perna do sertanejo para mostrar os ferimentos. "Tadinho", escreveu a mulher do cantor na imagem.

Um dia após o nascimento de Maria Alice, Virgínia Fonseca utilizou as redes sociais para dizer que o marido, Zé Felipe, e o sogro Leonardo, contraíram sarna no último final de semana durante uma visita a uma casa abandonada.

Virgínia afirmou que só não acompanhou o marido, pois iria parir no dia seguinte e o sogro não a deixou ir. "Tenho que agradecer a Deus e em segundo lugar ao Leonardo, se não estava aqui cheia de sarna", brincou ela.

Por fim, a influenciadora digital aproveitou para tranquilizar os fãs e explicou que fez questão de confirmar com o dermatologista que a sarna não é contagiosa, logo, não há riscos de passar para ela ou para a filha recém-nascida.