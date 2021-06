CB Correio Braziliense

Curto-circuito

Jogar fora do cérebro os excessos

Desver o óbvio

Imprimir na memória frases

que tenham pés firmes

e possam caminhar por séculos

Desviar do fluxo

Devolver um pouco de lucidez ao ar

Observar o essencial

e não se render tão facilmente

ao olhar do espetáculo

Roberta Lahmeyer