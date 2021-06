Lucas Chumbo nega machismo na tribo Carcará: 'A gente escuta as meninas'

LB Larissa Bitencourt - Portal UAI

(crédito: Gshow/Reprodução)

Mais um episódio considerado machista aconteceu na tribo Carcará, nessa terça-feira (1º/6). No entanto, Lucas Chumbo nega que a equipe tenha subestimado às mulheres durante o 'No Limite'.

Em entrevista ao 'Encontro com Fátima Bernardes', na manhã desta quarta, o surfista defendeu os homens do seu time e opinou: "Acho que a gente escuta bastante as meninas".



Mas não foi o que pareceu. Durante a Prova da Imunidade, Paula Amorim e Íris Stefanelli discordaram da estratégia adotada pela equipe e sugeriram uma mudança para tentarem recuperar o jogo, o que não foi levado em consideração pela tribo, que acabou derrotada na disputa.

"A estratégia é montada por um time. A gente viu que estava errado e, realmente, a gente deu mole de não ter escutado a Íris", admitiu Chumbo.

"Mas a gente escutava sim, principalmente a Paula, ela tem uma voz imponente. A Íris e a Ari tinham ideias que destoavam muito da maioria do time, por isso a gente não seguia. São questões que a gente tem que avaliar em time, em consenso", continuou o surfista.



Foi segunda vez que o machismo foi apontado pelo público na tribo Carcará. Anteriormente, ao deixarem Paula e Elana fora da prova de resistência para que fossem com 'força máxima' com todos os homens, a equipe foi motivo de críticas das próprias integrantes e do público.

"Acredito que se disputar com qualquer um de vocês, posso ganhar. A gente não está acreditando que eu só vou ganhar se for com outra menina. Coloco qualquer homem daqui ou da outra equipe e consigo ganhar. E ponto. Quando a gente for distribuir as próximas provas, tem que pensar em força e fraquezas de cada participante. Isso de mulher já ficou no passado”, disparou Paula, na ocasião.