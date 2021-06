Flay rebate críticas por sair na pandemia: 'Preciso sustentar a família'

DL Douglas Lima/Estado de Minas

Desde que deixou o BBB20, no ano passado, Flayslane, mais conhecida como Flay, tem sido alvo de críticas na web por aglomerar em meio à pandemia.

Em entrevista à Glamour, sem fugir da raia, ela falou sobre os haters, aqueles que vão até a página da influenciadora digital para criticar, xingar e até mesmo ameaçar.

Flay rebateu os hates e afirmou que precisa sustentar a sua família. Ela explicou que só sai de casa a trabalho e que sempre tomou todas as medidas de segurança necessárias para frear o contágio.

“Eu sempre tomei todos os cuidados, sempre incentivei meus fãs a se cuidarem, a ficarem em casa se puderem. Mas minha carreira é de cantora, não temos shows. Eu nunca tive oportunidade de mudar de vida e hoje, graças a Deus, trabalho com a internet também, preciso criar conteúdo, gravar clipes, preciso sair de casa para sustentar a minha família", explicou.

"A quarentena é um período difícil e desafiador para todo mundo, principalmente para nós brasileiros," disse

Flay.

A ex-BBB disse que respeita todos que perderam alguém pela Covid-19, e ela afirma que não é um cenário fácil, no qual gostaria de viver, mas que seu trabalho a obriga a permanecer em movimento, e é com isso que ela tem conseguido transformar o seu futuro e da família.

“Tenho muito respeito por todos que perderam alguém amado, somos quase 500 mil mortos no Brasil e já existe vacina pra esse vírus. O momento é muito triste, revoltado, de muitos desafios e estamos todos fazendo o que podemos dentro desse contexto catastrófico, inclusive eu", revelou.



Recentemente, a cantora foi bastante criticada pelos haters, após ter utilizado o livro clássico 1984 de George Orwell como ‘embalagem’ para presente. Flay fez um buraco na obra e escondeu um aparelho celular de última geração ali dentro.



Durante o bate-papo, ela conversou a respeito e revelou que tenta não se importar com as críticas e afirma que a real motivação dos ataques de ódio é o preconceito por sua origem nordestina.



"Tento não me importar com os comentários que não vêm para agregar ou para somar, mas nem sempre é fácil. Cuido muito da minha saúde mental porque os comentários ofensivos podem destruir vidas, é muito sério e muito perigoso", afirmou.



"O Brasil é racista. O Brasil é xenofóbico. Já avançamos bastante, temos artistas, influenciadores e famosos incríveis fazendo um trabalho necessário demais na internet, mas ainda é muito nítido e presente o preconceito escondido nas críticas, nas opiniões, nos comentários... Não só comigo, né?".