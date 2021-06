Juliette vai ficar reclusa com família na Paraíba, diz jornal

DL Douglas Lima/Estado de Minas

(crédito: Juliette Freire/Instagram/Reprodução)

Desde que saiu vencedora da casa mais vigiada do país, Juliette Freire não para. Com uma agenda frenética de compromissos profissionais, a maquiadora e advogada é dona de uma das contas com maior engajamento do Brasil e, enfim, voltará para a Paraíba, sua terra natal.

De acordo com publicação do jornal Extra, a paraibana deve ficar duas semanas reclusa com familiares em Campina Grande, sua cidade natal.

Com o retorno pela primeira vez desde que ganhou o reality show, Juliette recebeu uma proposta especial. A prefeitura da cidade ofereceu à agora ilustre cidadã uma recepção digna de estrela, com desfile em carro de bombeiros pelas ruas do município. Entretanto, a ex-BBB recusou o convite para evitar aglomeração.

A advogada não quer ser responsável por aglomerações e pretende evitar ao máximo que isso ocorra. Vale destacar que no sábado (29/05) dia de protestos pelo país contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ela usou as redes sociais para deixar um recado, e se manifestou em apoio aos profissionais de saúde e a favor da vacina contra a Covid-19.

Juliette já tinha se manifestado sobre a importância da vacinação quando foi a convidada especial no programa Saia Justa, do GNT.

Ela levantou um cartaz que dizia “a vacina salva” e “não queremos perder mais ninguém”.

Apesar do período de descanso ao lado dos familiares e matar a saudade da cidade, a sua agenda estará trancada, portanto nada de aparições públicas ou atendimento à imprensa. No entanto, a ex-BBB mais seguida no Instagram vai ficar ativa na web, já que deixou campanhas e conteúdos prontos.

Após o merecido descanso, a paraibana retorna ao eixo Rio de Janeiro x São Paulo para cumprir sua agenda de publicidade e novos planos de sua carreira.

Recentemente, a mais nova milionária revelou que tem passado por crises de ansiedade desde que saiu do BBB21. A fama repentina fez com que ela procurasse acompanhamento psicológico duas vezes por semana, e até um padre para conversar sobre o 'endeusamento' após o reality.