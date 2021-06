Gil não quer ter contato com Karol Conká e explica unfollow em Viih Tube

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Gilberto Nogueira/Reprodução/Instagram))

Gilberto, ex-bbb, participou do programa Descancelados, publicado no youtube do canal a cabo GNT, nesta última terça-feira (01/06). No bate papo, ele revelou porque parou de seguir Viih Tube nas redes sociais e que não quer ter contato com Karol Conká.

O programa é apresentado pela Blogueirinha, personagem sarcástica interpretada por Bruno Matos. Na entrevista, Gil revelou que ficou muito abalado após a briga com Karol Conká, Arthur Picoli e Pocah, mas que não concorda com os ataques direcionados à cantora nas redes sociais fora do reality.

"Não tem nada a ver ela ser atacada, ela merece respeito, só que amizade eu não quero não. A gente até brinca, mas a real é que eu fiquei muito desestabilizado naquela briga com o Arthur que ela falou pra Pocah que livrou ela do paredão. Eu fiquei chateado demais, porque não era uma briga, ela me desestruturou emocionalmente. Fiquei mal a ponto de querer sair do programa," afirmou Gilberto Nogueira.

Sobre Viih Tube, o pernambucano também foi direto e sincero, dizendo que os atritos dentro do programa o impedem de ter um contato mais íntimo com ela.

"Quando eu saí do programa, eu fui bombardeado de informações, na hora eu parei de seguir. A Viih desceu a lenha em mim, sendo que ela depois veio me cobrar, quando eu falei no 'jogo da discórdia' que ela agia por conveniência, ela veio ao vivo dizer que nunca tinha falado de mim, sendo que ela desceu a lenha em mim pelas minhas costas. Não dá. Mas eu converso com ela, falo tranquilo."