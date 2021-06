Semana do Meio Ambiente terá lives musicais e dicas sustentáveis para o dia a dia

CB Correio Braziliense

(crédito: Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo/Divulgação)

Para marcar a Semana do Meio Ambiente, o público poderá acompanhar transmissões ao vivo, nesta sexta-feira e sábado (4 e 5/6), às 16h, diretamente de São Paulo, com programação musical e dicas sustentáveis para usar no dia a dia. A programação, em formato de oficinas, serão veiculadas na conta @culturasp, no Instagram, promovido pelo governo de São Paulo e acessível a todo o país.

Na sexta-feira, Ingrid Lopes e representantes das Fábricas de Cultura mostram como é possível se relacionar com o Planeta Terra e diminuir o nosso impacto ambiental no cotidiano. No sábado, o bate-papo será com Cesar Pegoraro, Pipo Pegoraro e JulliPop, da Casa Bagunçada, que apostam em música para refletir a temática da sustentabilidade e de questões socioambientais.

“A música pode ser um instrumento essencial para ensinar ecologia. Assim como as artes visuais e sua relação com o dia a dia. A partir de questões cotidianas, é possível trazer a percepção sobre nossas relações com o planeta”, ensina Pipo. Na sequência do bate-papo, o Casa Bagunçada faz um show que também será transmitido no YouTube e no Facebook.

Serviço:

• Live-oficina com as Fábricas de Cultura

Sexta-feira, 04/06, às 16h

Instagram: @culturasp

• Bate-papo e pocket show com o projeto Casa Bagunçada

Sábado, 05/06, às 16h

Youtube: youtube.com/CulturaEstadoSP

Facebook: facebook.com/culturas

Twitter: twitter.com/culturasp