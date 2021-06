NM Nahima Maciel

Coletivo Instrumento do Ver está entre os oito selecionados - (crédito: MID/Divulgação)

Oito espetáculos de Brasília foram selecionados para participar do Festival do Teatro Brasileiro (FTB), que leva espetáculos do DF a Salvador (BA), em novembro. Coletivo Instrumento do Ver, Cia. Lumiato Formas Animadas, Coletivo Antônia, Novos Candangos, Grupo Embaraça, João Campos e a dupla formada por Giselle Rodrigues e Édi Oliveira são os escolhidos para representar a produção brasiliense na capital baiana. Além disso, 28 coletivos da cena dramatúrgica da capital federal foram escolhidos para participar da Rodada de Negócios Virtual do festival, uma oportunidade para encontros que geram emprego e renda na área.

O FTB tem patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, e recebeu mais de 100 inscrições nas categorias dança, teatro e circo após chamamento público. A seleção foi realizada pelos curadores Marcio Meirelles e Guilherme Filho. Segundo eles, foi difícil elaborar um painel por causa da quantidade de boas produções. Além de contemplar os públicos adulto, jovem e infantil, as montagens oferecem um panorama da produção brasiliense.

Com 21 edições edições realizadas ao longo dos últimos 22 anos, o FTB foi criado em 1999 para divulgar a produção do DF e, em quatro edições, deu destaque para a cena baiana. Agora, segundo Sérgio Bacellar, criador e diretor do festival, é hora de mostrar aos baianos o teatro do DF.