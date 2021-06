PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta quinta-feira (03/06), a internet foi pega de surpresa com a nótícia do ator Rafael Cardoso, que revelou sobre uma delicada cirurgia no coração. O ator se recupera bem e deve deixar o hospital em breve.

Nas redes sociais, o artista tranquilizou seus fãs e explicou o motivo do procedimento: "Amigos, passei hoje por uma cirurgia para implantar um desfibrilador cardíaco. Tenho uma miocardiopatia hipertrófica congênita, com a qual convivi até agora sem problema", Relatou Rafael.

Na imagem publicada no Instagram, o famoso aparece em um quarto de hospital, fazendo sua refeição do dia, além de estar em repouso por conta da delicada cirurgia.

O artista ainda relatou que o problema poderia tirar sua vida a qualquer momento. “No último mês descobri que essa condição levou a uma fibrose no músculo cardíaco que me põe no grupo de risco de morte súbita. É isso que o desfibrilador evita”, explicou Rafael.



Rafael afirmou que a cirugia foi tranquila e disse que está se recuperando bem:"A cirurgia foi rápida, estou me sentindo muito bem e amanhã mesmo já volto para casa", completou.