Lima Duarte volta a gravar Aruanas "com o nariz furado" de teste para covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Raquel Cunha/Divulgação)

Aos 91 anos de idade, o ator Lima Duarte voltou aos estúdios. O ator está na segunda temporada da série Aruanas, do Globoplay, num papel que ele mesmo definiu como "forte".

Em um vídeo nas redes sociais, Lima contou que teve que fazer teste para covid-19 antes de voltar aos estúdios e que estranhou o protocolos de segurança. "Estava acostumado com os cotidianos dos estúdios de antigamente. Mas está sendo muito bom voltar a gravar", escreveu na legenda. No vídeo, ele lembra que sempre havia conversas com os colegas e diretores antes do "gravando".

Ele também lembrou de O Salvador da Pátria, novela que está sendo reprisada no canal Viva e na qual ele viveu o icônico personagem Sassá Mutema. Lima diz que do alto das 60 novelas de que participou essa "é a melhor que eu fiz". Ele conta que ficou tão envolvido com a novela e "com os acontecimentos paralelos a ela" que não teve a oportunidade de assistir. "Agora estou vendo. Tive curiosidade para saber como eu fiz o Sassá Mutema", afirma.

No vídeo ele ainda mostra um quadro que ganhou recentemente de um vizinho em homenagem ao personagem. "Eu recebi muitos quadros de gente que pintou o Sassá. Sassá anda repercute todavia o poder que ele tinha, penetra na alma das pessoas. Que lindo!"