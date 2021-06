Thales Bretas lembra um mês da morte de Paulo Gustavo: "te amo pra sempre"

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @thalesbretas/ Reprodução)

O médico Thales Bretas usou as redes sociais para se lembrar do primeiro mês da morte do marido dele, o ator Paulo Gustavo. O comediante morreu em 4 de maio devido a complicações da covid-19.

Para homenagear Paulo, Thales postou um vídeo em que eles trocam um beijo rápido. "Que saudade do seu beijinho e do seu carinho.Um mês sem seu corpo presente, mas nenhum minuto sem você! Te amo pra sempre!", escreveu na legenda.

Famosos como a apresentadora Giovanna Ewbank e as atrizes Monique Alfradique e Malu Valle deram apoio a Thales. "Te amo. Ele está presente o tempo todo", escreveu a atriz e apresentadora Mônica Martelli.