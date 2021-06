Cantora que interpretou Madonna no Caldeirão do Huck morre, aos 51 anos

CB Correio Braziliense

A cantora Silvania Maria de Jesus, que se apresentou no Caldeirão do Huck em 2012 e fez sucesso com um cover de Madonna, morreu nesta sexta-feira (4/6). Ela tinha 51 anos de idade e não resistiu a complicações da covid-19.

Internada em 3 de maio, ela ficou quase um mês intubada e internada na UTI, no litoral de São Paulo. Silvania se dividia entre o trabalho como corretora de imóveis e a banda Pink. A cantora deixa três filhos.

Silvania participou do quadro Lata velha em 2012. Para conseguir a reforma do Escort XR3, que ela pediu para ser pintado de cor-de-rosa, ela teve que interpretar Madonna no palco do Caldeirão do Huck. Ela topou o desafio, conquistou a aprovação do público e levou o carro recauchutado para casa.