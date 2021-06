Em parceria com Toninho Horta, Marcius Cabral lança faixa do novo EP

CB Correio Braziliense

O novo EP terá quatro faixas - (crédito: LUCAS SANTANA)

Paraense radicado em Brasília, o bluesman Marcius Cabral lançou, nesta sexta-feira (4/6), o primeiro single em parceria com o guitarrista Toninho Horta. Intitulada Beatrix Kiddo, a faixa é inspirada em Kill Bill, filme de Quentin Tarantino, e marca a fase pré-lançamento do EP Marcius Cabral, que celebra a carreira de 35 anos e o aniversário de 50 anos de Cabral. A canção também chega em formato de lyric video produzido pelo artista plástico Oberon Blenner e por Vitor V2, já disponível no YouTube. Confira:

Beatrix Kiddo foi composta em 2003, durante uma das visitas de Cabral à terra natal. “Eu queria fazer uma música para uma moça que eu conheci na época. Fomos assistir ao filme no cinema e tinha a personagem, Beatrix Kiddo [interpretada por Uma Thurman], uma noiva que mata todo mundo. Tarantino, né, velho? Era Kill Bill 1 ainda. Queria fazer uma música para ela que tivesse como parâmetro aquela do Guilherme Arantes: ‘Quando o avião decolar/ Nessa hora não vale chorar/ Ooooh/ Vai ser bom te lembrar/ Ooooh/ Te lembrar’”, lembra o músico. Trata-se da canção Vai ser bom te lembrar, de Arantes, que também serviu como referência para a faixa.

O novo EP, que estreia este mês, terá quatro faixas. Elas foram produzidas entre outubro de 2019 e janeiro de 2020 no estúdio Sala Fumarte, em Brasília. A produção é assinada por Gustavo Halfeld e Rafael Sousa Siqueira, guitarrista e parceiro musical de Cabral, que acumulou também as funções de produtor executivo e diretor artístico. A banda de estúdio é formada também pelo baterista e percussionista Thiago Cunha; o baixista André Arraes; o gaitista André Nunes; e a cantora Brendda Gabrielly, que faz um dueto com Cabral em Danação de Fausto, além dos backing vocals nas demais faixas.

Participação de Toninho







Parceria especial do disco, o guitarrista mineiro Toninho Horta veio a Brasília para participar em outra canção do EP, intitulada Danação de Fausto, que deve ser lançada em breve. A colaboração é fruto de uma promessa feita ao amigo Marcius ainda nos anos 1990. No entanto, acabou colaborando também neste primeiro lançamento. Os solos do artista foram gravados em uma terceira sessão no estúdio Casacajá, em outubro de 2019.

O segundo single, Sweet home PAAR, chega em 11 de junho, também com lyric video de Oberon e V2. A faixa Criaturas da noite é o último single do projeto a ser lançado ainda em julho.