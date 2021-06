Sarah, do BBB21, se posiciona contra Bolsonaro e Lula: 'Merecemos mais'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A ex-BBB Sarah Andrade voltou a causar polêmica por causa de política. Nesta quinta (3/6), a consultora de marketing comentou no vídeo polêmico de Juliana Paes, no qual a atriz diz que não é "bolsominion", mas não concorda nem com a direita nem com a esquerda.

"Exatamente isso. Deu aula", escreveu Sarah. Após prints desse comentário circularem pela internet, um perfil tweetou uma piada dizendo que hackearam o perfil da brasiliense e a fizeram concordar com o vídeo crítico a Bolsonaro.

Isso porque, ainda durante o reality, a consultora de marketing chegou a dizer que gostava do presidente, defender aglomerações e até a cloroquina. Após sua eliminação, pediu desculpas ao vivo no Mais Você.

"Não, meu amor, hackearam nada, não. Não sei qual a dificuldade do pessoal entender que eu, Sarah, sou fora Bolsonaro e também sou fora Lula. Acho que nós brasileiros merecemos mais. Muito mais", respondeu Sarah à piada.

Não meu amor hackearam nada não!

Não sei qual a dificuldade do pessoal entender que eu Sarah sou #FORABOLSONARO e também sou #FORALULA

Acho que nós brasileiros merecemos mais! Muito mais! — Sarah Andrade (@ssarahandrade) June 4, 2021

Vale lembrar que Lula não ocupa cargo político e está fora da presidência há mais de dez anos. A declaração de Sarah não agradou aos usuários do Twitter e a hashtag "Fora Sarah" entrou nos assuntos mais comentados da rede social na manhã desta sexta-feira (4/6).