John Stamos desaprova comentário de político que criticou 'Cruella' por ter personagem gay

VO Victória Olímpio

(crédito: Robyn Beck/AFP)

O ator John Stamos, conhecido por ter interpretado o personagem Tio Jesse, no seriado Três é demais, desaprovou um comentário feito pelo político Omar Navarro criticando o novo filme Cruella. No Twitter, o republicano afirmou que a Disney havia arruinado sua infância por apresentar um personagem gay.

"A nova Cruella com Emma Stone acabou de arruinar minha infância com um gay abertamente extravagante no filme. A Disney insiste em empurrar a agenda LGBT garganta abaixo", apontou o republicano.

The new Disney Cruella with Emma Stone just ruined my childhood with an openly flamboyant gay in the movie.



Disney persist shoving the LGBT agenda down our throat. — Omar Navarro (@RealOmarNavarro) May 31, 2021

O ator compartilhou o comentário de Navarro fazendo uma referência ao seriado que atuou: "Se isso arruinou sua infância, espero que você não tenha assistido Full House (Três é demais). Três homens solteiros vivendo sob o mesmo teto criando filhos em San Francisco".

O sucesso das décadas de 1980 a 1990 conta a história de Danny Tanner (Bob Saget), um viúvo que cria as três filhas em São Francisco, com a ajuda do cunhado (John Stamos) e o melhor amigo, Joey Gladstone (Dave Coulier).





If that ruined your childhood, I hope you didn’t watch Full House. Three single men, living under one roof raising kids in San Francisco.... https://t.co/oCadf3xnIK — John Stamos (@JohnStamos) June 1, 2021

Em entrevista a revista Attitude, o ator John McCrea, que interpreta Artie, afirmou que o personagem é gay. Ele reforçou ainda que em um dos roteiros, ele era uma drag queen, o que faz ele acreditar que o personagem estava destinado a representar a comunicada LGBT+.

O filme, recém-lançado, foca na vilã Cruella, interpretada pela atriz Emma Stone, do clássico 101 dálmatas. O filme foi dirigido por Craig Gillespie.