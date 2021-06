Viúva de MC Kevin ganha joia de R$ 45 mil com foto que homenageia funkeiro

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram )

Nesta quinta-feira (03/06), Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, que morreu aos 23 anos após cair da varanda do quinto andar de um hotel, compartilhou um vídeo em que aparece usando um colar avaliado em R$ 45 mil com a imagem do dia em que ficou noiva do funkeiro em Tulum, no México.

"Saudades eu tenho a todo momento", escreveu ela na legenda da foto publicada no stories do Instagram e marcando uma joalheria.

Em entrevista à Quem, o joalheiro Fábio, da Fabinho Alianças, explicou que criou a joia para dar de presente para a advogada e confirmou o valor estimado da peça.



joia lembrança casamento mc kevin (foto: Reprodução/Instagram )