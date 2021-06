Morre a cantora Berenice Azambuja, aos 69 anos

CB Correio Braziliense

Cantora, compositora e gaiteira Berenice Azambuja - (crédito: Reprodução/Facebook)

Morreu aos 69 anos, na noite da última quinta-feira (3/06), a cantora e compositora Berenice Azambuja, uma das mulheres pioneiras do tradicionalismo gaúcho. Ela estava internada no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, cidade ao norte do Rio Grande do Sul. Berenice lutava contra um câncer no pâncreas e morreu após uma parada cardíaca. O enterro ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (4/06).

Em abril, a gaiteira chegou a receber alta após superar a infecção pela covid-19. Para comemorar, saiu do hospital tocando gaita e cantando o seu maior sucesso É disso que o velho gosta.

Natural de Porto Alegre, Berenice da Conceição Azambuja acumulava 17 discos gravados ao longo de sua carreira, sendo que três conquistaram o Disco de Ouro. Filha de pai músico e mãe artista de circo, começou sua trajetória na música ainda criança, quando fez uma apresentação no programa de auditório Clube do guri, da rádio Farroupilha, na década de 1960, acompanhando Elis Regina no acordeão, instrumento que aprendeu a tocar com a tia.

Desde os 15 anos, Berenice tocava em bailes regionalistas. No lugar do vestido de prenda, a cantora usava o chiripá, veste masculina ligada à tradição indígena que lhe permitia uma melhor mobilidade do que o traje feminino. Alvo de críticas por parte dos tradicionalistas mais conservadores, a indumentária acabou virando uma das características marcantes da artista.

Em 2016, Berenice tentou ingressar na carreira política, candidatando-se a vereadora no município de Cidreira, no litoral gaúcho. Concorrendo pelo PSD, a cantora obteve apenas 23 votos e não foi eleita.

Governador

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentou a morte de Berenice em sua conta no Twitter. “O Rio Grande do Sul perdeu na noite passada uma referência na música nativista e um exemplo de superação e amor pelo nosso Estado. Que a gaiteira e guerreira Berenice Azambuja descanse em paz. Sentiremos saudades!”, diz a publicação. Leite conclui a mensagem oferecendo solidariedade aos amigos e familiares da artista.