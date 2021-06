Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (5/6)

OQ Oscar Quiroga

Atravessa e ressuscita



Data estelar: Mercúrio e Netuno em quadratura, Marte e Plutão em oposição; Lua míngua em Áries.



Nunca te obrigues a ficar bem quando tua vida estiver desmoronando, porém, tampouco te entregues ao sinistro encanto do sofrer e do desânimo como se além desse refúgio nada houvesse, nem ninguém tivesse capacidade de te estender uma mão amiga. O sofrimento agudo é como uma pessoa se afogando que, quando alguém vem ao seu auxílio, a afunda com ela no seu redemoinho desesperador. Por isso, não te admires se todo mundo fugir de ti no teu momento de desespero, porque esse estado de ânimo é solitário e antissocial. Mas, de novo, não te obrigues a estar bem quando tua vida estiver desmoronando, segue em frente com tua angústia até a exaurir, porque só contigo se cansando do cansaço, e desistindo da desistência, é que atravessarás e ressuscitarás.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os desentendimentos existem para ser esclarecidos, e não para alimentarem desavenças e humores tórridos. Não havendo disposição para o esclarecimento, melhor será que todo mundo pegue seu próprio caminho. Adeus!



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Todo mundo é sujeito a enganos, porque no meio dos sonhos há também fantasias, que não têm nem pé nem cabeça, mas que a alma considera visões premonitórias nas quais valeria a pena apostar. Só que não! O que fazer?



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fazer confusões pode ser divertido, desde que o cenário seja amigável, porque em cenários hostis as confusões que você fizer transformarão sua presença em alvo de agressividade. Saiba andar por bons cenários.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando a paciência acaba, não há nada a fazer, ela acaba acabando. Resta contabilizar os danos e perdas que as atitudes posteriores trarão, como resultado de não optar pela contenção da impaciência.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Está tudo bastante estranho, mas não há muito a fazer para esclarecer, inclusive porque neste momento você correria o risco de ver seus esforços se tornarem tiros saindo pela culatra. Melhor permanecer na quietude.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nesse jogo confuso em que as pessoas se envolvem, discutindo para ver quem está com a razão, geralmente a razão, a que todos desejam, se perde imediatamente, e até antes de a discussão começar. O silêncio é melhor.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure evitar lutar contra o tempo, porque não há nada a fazer a respeito, a não ser entender os ciclos envolvidos em cada situação da qual você espera resultados. Enquanto isso, a ansiedade finge que pode ser mais.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando o desejo arde no ventre, a mente para de pensar e só resta um movimento instintivo que atropela toda a razão disponível. Raramente isso resulta em algo interessante, mas como deter esse destino? Como?



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se as coisas não obedecem aos seus anseios, daria para esperar uma próxima oportunidade e tentar de novo. Porém, quem diz que a alma tem essa presença de espírito toda para esperar? Às vezes ela é brutal, quer tudo já.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os ânimos precisam se acalmar e todo mundo recuperar a razão, porque, mesmo que nas discussões todas as pessoas queiram ter a razão, o resultado é que ninguém fica com ela. Mas, o que isso importaria, não é?



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tenha em mente que não é suficiente sua alma ser tomada pela força dos quereres e se lançar à aventura de os realizar. Se assim fosse, a vida seria um paraíso para todos. Além dos quereres, há as circunstâncias.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nem tudo que você teima em fazer daria bons resultados, nem mesmo o prazer que com tanta ansiedade você busca. Porém, quando a teimosia toma conta da alma, nada poderia ser dito ou feito para mudar o destino.