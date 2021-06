Diretor da sequência de 'Shazam!' revela traje do herói em novo teaser

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Bros/Divulgação)

O diretor da sequência de Shazam!, David F. Sandberg, compartilhou um novo teaser do longa na quinta-feira (3/6). No vídeo, detalhes do novo uniforme do herói são divulgados. Confira:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David F. Sandberg (@ponysmasher)

O teaser conta com o humor do personagem Shazam, interpretado por Zachary Levi, que, no final do vídeo, se pergunta: "Por que está tão escuro? Teria sido uma boa ter, tipo, uma luz acesa". Na legenda, o diretor escreveu: "Mais ou menos em breve".

Além disso, foram publicadas fotos de Zachary Levi no set de filmagem de Shazam! Fury of the Gods. Nas imagens, é possível observar o novo uniforme por inteiro.

A sequência tinha previsão de lançamento em abril de 2022, mas, com a pandemia de covid-19, todas as gravações foram adiadas. Assim, a atual previsão é para 2 de junho de 2023. O novo traje do Shazam faz parte de uma das promessas do David F. Sandberg para a sequência.



Shazam! Fury of the Gods foi escrito por Henry Gayden e contará com a volta de quase todo o elenco original, como Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Faithe Herman, Grace Fulton, Ian Chen, Jovan Armand e Adam Brody, com a exceção de Mark Strong. Em entrevista ao portal Comic Book, Strong disse estar feliz em dar lugar a mulheres vilãs, que serão assumidas por Helen Mirren, como Hespera, e Lucy Liu, atriz que viverá a antagonista Kalypso, irmã de Hespera.