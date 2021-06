Multiartista de SP faz sucesso no grupo de pop global Now United

IB Isabela Berrogain*

Jovem faz parte de grupo lançado em 2018 e formado por artistas de diversos países - (crédito: Reprodução/Instagram)

Com apenas 18 anos, Any Gabrielly é uma multiartista. A cantora, atriz, dançarina, dubladora, apresentadora e modelo iniciou a carreira na infância, aos 9 anos, e se encontrou no mundo artístico. Após estrelar musicais e ser dubladora de filmes dos estúdios Disney, a paulista de Guarulhos agora faz parte do Now United, primeiro grupo global de música pop do planeta.

No entanto, durante a pandemia, o conjunto musical se viu impossibilitado de seguir com a agenda de compromissos. Por isso, Any decidiu se dedicar a novos projetos no meio on-line, no intuito de manter a proximidade com os fãs no período de isolamento social. “É muito mais legal viver as etapas da minha carreira com meus fãs por perto. Encontrei muitas formas de me comunicar com eles”, conta a artista em entrevista ao Correio.

Em março de 2020, a cantora criou o Any Gabrielly Convida!, uma série de entrevistas com celebridades nacionais e internacionais, em formato de lives no Instagram. “O 'Any Gabrielly Convida' surgiu de uma maneira bem espontânea, pela minha vontade de entreter meu público durante a quarentena, e acabou me dando a oportunidade de explorar mais o meu lado como apresentadora”, explica.

Apesar de ser a primeira experiência da artista como apresentadora, a série de lives se tornou um sucesso, alcançando a marca de mais de 100 mil visualizações nos vídeos. Com o feito, Any decidiu investir no programa, transferindo as entrevistas da rede social para o YouTube. “A migração do Instagram para o YouTube foi motivada pela vontade de alcançar novos públicos com o projeto e ter a oportunidade de fazer algo bem mais produzido para os nossos fãs”, atesta.

Mesmo apostando na carreira como apresentadora, o principal foco de Any continua sendo o Now United. Com o êxito tanto na carreira em grupo, quanto na pessoal, é um desafio para a cantora balancear os dois lados. “Todos os projetos desses dois universos estão sempre interligados, mas exige muita organização, paciência e uma equipe muito incrível para que a gente sempre consiga trazer o melhor resultado de tudo”, pontua a artista.

O grupo global, que também conta com integrantes da Europa, Ásia, Oceania e África, acabou fazendo de Any Gabrielly uma representante do Brasil para o mundo. “É sempre muito interessante tentar achar o equilíbrio do que faz sentido pro meu público brasileiro e internacional. Mas acaba sempre fluindo naturalmente e eu acabo levando mais da nossa cultura lá pra fora”, comemora.

