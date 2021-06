Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (7/6)

OQ Oscar Quiroga

Desejos e aspirações



Data estelar: Lua míngua em Touro.



Teus desejos são potentes forças vitais que não é conveniente reprimir, porém, tampouco seria sábio existir exclusivamente para satisfazer todos os desejos, pois, é comprovado que muitos desses dão resultados insatisfatórios. Há desejos que são bonitos na imaginação, mas péssimos quando postos em prática. Isso deve te dar uma ideia da urgência de domesticar teus desejos, porque, a não ser que aprecies a frustração, melhor seria que desenvolvas a capacidade de selecionar os desejos em que investirás teu tempo. Como te disse, não é conveniente reprimir os desejos, mas os aceitar como forças vitais que podem ser conduzidas, sob o efeito de tua vontade e treinamento, a objetivos mais elevados e nobres. A contrapartida nobre dos desejos se chama aspiração. Investe em aspirações e domesticarás o imediatismo dos desejos.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A segurança que você busca não está no dinheiro, mas na qualidade dos relacionamentos que sua alma considerar significativos. Faça disso sua prioridade e você verá que os resultados compensam a falta de dinheiro.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O momento é complexo, mas ao mesmo tempo encerra em seu ventre possibilidades muito interessantes. Por isso, navegue pela tensão com soltura e confiança, porque tudo aponta para um sentido de progresso e melhora.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Melhor evitar complicar o que não precisa, e você perceberá isso com clareza no momento em que as pessoas reagirem com estranheza à sua boa intenção de as esclarecer. Tome distância e prefira o silêncio nessa hora.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para que as conexões sociais rendam os frutos pretendidos, você precisa se abrir e nada esperar, por enquanto, porque os frutos não seriam colhidos de imediato. Há, ainda, muita coisa que precisa de amadurecimento.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agir e errar será preferível a errar por não agir, e se arrepender depois disso. Os erros podem ser consertados, mas a perda da oportunidade é uma questão mais delicada, que precisa ser evitada ao máximo por você. Em frente.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Não se pode ir muito longe sem recursos nem atrevimento, é preciso tomar uma decisão íntima de não perder mais tempo e, mesmo que nada seja perfeito como gostaria, ainda assim seguir em frente e experimentar.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há dias em que a sensação de perigo iminente se torna mais vívida, apesar de nada acontecer, de fato, para a alimentar. Procure lidar com essa sensação da maneira mais sábia possível, sem enxergar nela uma profecia.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

São surpreendentes as contrariedades advindas do que deveria ter sido um momento de concórdia e entendimento entre as pessoas, mas agora que estão sobre a mesa, terão de servir de base para um entendimento ainda maior.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Coloque tudo em ordem, é necessário fazer o que em outros tempos você teria deixado na mão de outras pessoas, mas que de certa maneira, só você poderia ter solucionado. Agora é quando você entra em campo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Neste momento, você tem mais chances de sucesso nas iniciativas que você tomar, mas isso, é claro, dependendo do grau de planejamento que você tiver feito, porque não se trata de iniciar por impulso apenas.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Conforto, sossego, segurança, proteção, todas essas são condições imprescindíveis para a alma seguir em frente. Invista tempo em consolidar, senão todas, pelo menos alguma dessas condições. Tempo necessário.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tantos pensamentos ao mesmo tempo, apontando para direções diferentes, isso deve lhe dar clareza para, pelo menos, se abster de tomar iniciativas definitivas, mas ir testando tudo para ver no que é que dá.