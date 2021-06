Vídeos de Rodrigo Vellozo celebram os 80 anos de Benito Di Paula

IR Irlam Rocha Lima

'Rodrigo + Benito' está nas plataformas digitais, numa celebração dos 80 anos de Benito Di Paula - (crédito: Bruno Trindade Ruiz/ Divulgação)

Benito Di Paula, um dos nomes de maior destaque da velha guarda da música popular brasileira, está em tempo de celebração dos 80 anos. A data vem sendo festejada com um projeto audiovisual criado pelo filho, também cantor e compositor, Rodrigo Vellozo. A ideia é que esses encontros prossigam durante os próximos meses, sempre com transmissão pelas plataformas digitais.

Intitulada Rodrigo + Benito em casa, a série de vídeos, além de revisitar canções dos dois, mostra o relacionamento de pai e filho durante a pandemia. O idealizador do projeto diz que esses encontros caseiros deixam claro que os vínculos familiares têm papel de destaque na trajetória artística e na vida de ambos. “Celebrar os 80 anos de papai é mais emblemático (nesses tempos de pandemia). Para mim, tê-lo tão pertinho é um privilégio e uma alegria imensa”, disse ao Rodrigo Vellozo ao Correio.

Trajetória

Autor de clássicos como Meu amigo Charlie Brown, Mulher brasileira e Retalhos de cetim, Benito Di Paula destaca a importância que o projeto tem para ele. “É uma forma de agradecer ao público, que vem me acompanhando ao longo de 50 anos de carreira artística. São pessoas que tomaram conhecimento da minha música por meio dos milhões de discos vendidos, tanto no Brasil quanto no exterior”.

Mas ele faz questão de deixar claro a saudade que tem dos palcos. “Estar ao lado do Rodrigo nesses encontros é uma bênção. Mas o aplauso do público é fundamental para todo artista, se Deus quiser, a pandemia vai passar. Tenho fé nisso. Aí vou poder voltar a fazer show e receber o carinho dos fãs”.