Morre, aos 82 anos, a atriz Camila Amado, de "Éramos seis"

CB Correio Braziliense

(crédito: Fabio Rebelo/Globo)

Morreu neste domingo (6/6), aos 82 anos de idade, a atriz Camila Amado, vítima de câncer. Seu papel mais recente foi em agosto de 2019, quando interpretou a tia Candoca, na novela “Éramos seis”, da Rede Globo. Nas redes sociais, familiares, amigos e artistas lamentaram a morte de Camila, incluindo nomes como Maitê Proença e Caco Ciocler.

Carioca, nascida em 7 de agosto de 1938, Camila iniciou a carreira em 1969, na novela "Um Gosto Amargo de Festa", da TV Tupi. Na década de 1970, estreou no cinema no filme O casamento, de Arnaldo Jabor, cuja interpretação lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante e o Prêmio Especial do Júri, no Festival de Gramado.

Atriz Camila Amado (foto: Raquel Cunha / TV Globo)

A atriz e professora de interpretação foi mãe de dois filhos: Rafaela e Rodrigo Amado, frutos de seu primeiro casamento com o jornalista Carlos Eduardo Martins.