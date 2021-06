Comercial de Gil e Lucas Penteado causa polêmica nas redes sociais

CB Correio Braziliense

Gil do Vigor e Lucas Penteado gravaram um comercial para a campanha de Dia dos Namorados para as Casas Bahia. Os ex-brothers vão brilhar nas telinhas dos brasileiros, na noite deste domingo (06/06).



Uma imagem da campanha foi divulgada no último sábado (05/06) pelo colunista Lauro Jardim, de O GLOBO, em que mostra os dois abraçados, representando a diversidade. Porém, a foto deu origem a uma série de polêmicas. De acordo com o site Popline, fãs do economista criticaram a associação com a Casas Bahia. Com isso, também acreditam que a empresa está usando o ex-BBB como cortina de fumaça para abafar uma investigação grave do Ministério Público do Trabalho.

O fundados das Casas Bahia, Samuel Klein, é acusado de exploração sexual com esquema de aliciamento de crianças e adolescentes. Mesmo já falecido, a empresa responde por sua participação em supostos crimes. Ainda segundo o site, são relatados que o empresário abusou de meninas virgens, algumas com nove anos de idade, em uma sala da sede da empresa em São Caetano do Sul.

Fãs não apoiam parceria de Gil com Lucas

Já no twitter, os internautas de plantão não deixaram a divulgação do comercial passar em branco e, por isso, a nova parceria não foi aprovada pelos fãs do pernambucano. O assunto foi um dos mais comentados nas redes sociais, sendo assim, chamando a atenção de Gil, que se pronunciou. Fãs repudiam amizade entre os ex-brothres e afirmam que Lucas está se aproveitando da popularidade de Gilberto.

Algumas afirmações dos internautas, são sobre Lucas evitar falar sobre Gil aqui fora e não declarar torcida para o economista no reality.

Entendo quem esta dizendo que não devíamos ter falado nada, mas também fazer o Gil de otario é demais né? — Mari ???? (@me_mari) June 5, 2021

Lucas se pronuncia



Por sua vez, tendo o seu nome citado na confusão entre os internautas, Lucas explicou que evitava falar de Gil nas entrevistas, pois dava abertura para o preconceito.