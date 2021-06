Ludmilla lança clipe de ‘Pecado’, música da trilha de 'Veneza'

CB Correio Braziliense

Ludmilla no clipe de 'Pecado', parte da trilha sonora de 'Veneza' - (crédito: Divulgação)

A convite de Miguel Falabella, diretor do filme Veneza, Ludmilla apresentou o clipe da música Pecado. Parte da trilha sonora do longa-metragem, essa é a primeira canção que a artista lança em espanhol. A faixa é uma regravação do clássico bolero de Andres Carlos Bahr, Enrique Francini e Armando Francisco Punturero. Veneza, estreia nos cinemas dia 17 de junho e o videoclipe de Pecado está disponível no YouTube. Confira:







Em entrevista, Ludmilla disse que ficou muito feliz com o convite e que gosta de variar seu repertório e se desafiar. A cantora conta que nunca pensou em gravar um bolero, mas que quando a oportunidade surgiu, aceitou de imediato. A direção do videoclipe ficou por conta dos protagonistas do filme, Dira Paes e Eduardo Moscovis que mesclaram cenas da produção do longa com imagens de Ludmilla no estúdio.



O filme Veneza conta a história de Gringa, interpretada por Carmen Maura. Cega e cafetina, o maior sonho de Gringa é conhecer a famosa cidade italiana e reencontrar a grande paixão de sua vida. Além de Dira Paes e Eduardo Moscovis, o elenco conta com Carol Castro, André Mattos, Caio Manhente e Danielle Winits. A produção fica por conta de Julio Uchôa da Ananã Produções e tem coprodução da Globo Filmes e FM Produções. A distribuição fica a cargo da Imagem Filmes.