Atriz de ‘O massacre da serra elétrica’ morre aos 29 anos

CB Correio Braziliense

Lorina Kamburova em 'O massacre no Texas' - (crédito: Divulgação)

Conhecida por seu papel na franquia O massacre da serra elétrica, a búlgara Lorina Kamburova morreu, aos 29 anos, de infecção e inflamação nos pulmões causadas pelo coronavírus. A morte foi confirmada pelos jornais russos no último sábado (5/06).

Atriz desde 2011, Lorina ganhou destaque em 2017, quando ficou internacionalmente conhecida por participar de O massacre no Texas, da famosa franquia O massacre da serra elétrica. No longa, a atriz interpretava Betty, a filha do xerife que se tornaria a próxima vítima da família Sawyer.

Lorina também fez outros filmes de terror como Porta do inferno, Dia dos mortos e Doom: aniquilação. O último longa que a búlgara participou foi uma comédia russa, chamada Love and monsters, no qual era uma das protagonistas.

Além da sua carreira como atriz, Lorina era cantora e fazia parte da banda Ross’N Lorina. Em 2017 o grupo participou do evento The one at a sofar, em Sofia, na Bulgária.