Clarence Williams III, de ‘Todo mundo odeia o Chris’, morreu

Clarence Williams III em cena de 'Todo mundo odeia o Chris' - (crédito: Divulgação)

O ator Clarence William III morreu na sexta-feira (4/06), aos 81 anos, em sua casa em Los Angeles. Segundo informações divulgadas pela CNN, o empresário do artista, Peg Donegan, confirmou a morte do ator depois de uma longa luta contra um câncer de cólon.



Nascido nos Estados Unidos, em 21 de agosto de 1939, Clarence começou sua carreira na Broadway, onde participou de Dark of the moon e The great outdoors. O ator foi indicado ao prêmio Tony, considerado o Oscar do teatro, por sua atuação no espetáculo Slow dance at the killing ground.



Na televisão Williams participou de vários projetos, como Todo mundo odeia o Chris e Empire: fama e poder. Entre 1968 e 1973, estrelou a série Mod squad, onde interpretou o personagem Linc Hayes.



No cinema participou de Purple rain, como o pai problemático de Prince; Inferno branco, no papel de pai viciado em drogas de Wesley Snipes; e deu vida ao emblemático artista do jazz Jelly Roll Morton, em A lenda do pianista do mar. O ator foi casado com a atriz Gloria Foster de 1967 até 1984.