Produtora Inffinito apresenta mostra on-line grátis de nacionais

25 longas que marcaram a trajetória dos festivais Inffinito Brazilian Film Festival nas últimas décadas estão presentes na mostra on-line gratuita - (crédito: Inffinito Brazilian Film Festival/Divulgação)

Para abrir as comemorações dos 25 anos do Inffinito Brazilian Film Festival, a produtora Inffinito apresenta a Mostra 25 Anos em 25 Filmes. As exibições ocorrem até 29 de julho por meio da plataforma de streaming oficial da Inffinito. As sessões são às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário no Brasil), e os títulos ficam disponíveis por 24 horas. Os filmes estão disponíveis para o público de todos os países do continente americano.

A seleção inclui grandes sucessos de bilheteria, documentários, filmes premiados e autorais, até sucessos de bilheteria, como Minha mãe é uma peça, dirigido por Susana Garcia e protagonizado por Paulo Gustavo. Também fazem parte da programação filmes de Walter Carvalho, Mauro Farias, Helena Solberg, Carla Camurati — dela, há o longa Copacabana, que conta com Camila Amado no elenco — e Sérgio Rezende, entre outros diretores. Para assistir a qualquer filme, é preciso apenas se cadastrar e fazer login na plataforma. Confira a programação da Mostra 25 Anos em 25 Filmes disponível no território brasileiro:

Sessões às 20h

Terça-feira, 8 de junho

Mutum, de Sandra Kogut

Quinta-feira, 10 de junho

Raul - O início, o fim e o meio, de Walter Carvalho

Sábado, 12 de junho

O beijo no asfalto, de Murilo Benício

Terça-feira, 15 de junho

Loki, de Paulo Henrique Fontenelle

Quinta-feira, 17 de junho

João o maestro, de Mauro Farias

Sábado, 19 de junho

Aos olhos de Ernesto, de Ana Luiza Azevedo

Terça-feira, 22 de junho

Revelando Sebastião Salgado, de Betse de Paula

Quinta-feira, 24 de junho

Estômago, de Marco Jorge

Sábado, 26 de junho

Simonal, de Leonardo Domingues

Quinta-feira, 1º de julho

Bufo & Spallanzani, de Flávio Tambellini

Sábado, 3 de julho

O quatrilho, de Fábio Barreto

Terça, 6 de julho

Polaroides urbanas, de Miguel Falabella

Quinta-feira, 8 de julho

Carmen Miranda: Bananas is my business, de Helena Solberg

Sábado, 10 de julho

Minha mãe é uma peça 3, de Susana Garcia

Terça-feira, 13 de julho

Janela da alma, de João Jardim e Walter Carvalho

Sábado, 17 de julho

Quase dois irmãos, de Lucia Murat

Terça-feira, 20 de julho

Latitude zero, de Tony Venturi

Quinta-feira, 22 de julho

Copacabana, de Carla Camurati

Sábado, 24 de julho

Pequeno segredo, de David Schurmann

Quinta-feira, 29 de julho

Viva sapato, de Luiz Carlos Lacerda