A história de Maria Luiza, que por 20 anos lutou por cidadania, virou filme em 2019. Longa foi dirigido por Marcelo Diaz e apresentado no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro - (crédito: Vinícius Cardoso/Esp.CB/D.A Press)

A partir da próxima quarta (9/6) e até 13 de junho, a Diazul de Cinema vai promover exibições de cinema on-line. O evento “Mostra de cinema para mudar” será composto por programação com cinco filmes e debates. O objetivo da mostra é homenagear as histórias, personagens e artistas do Distrito Federal.

Os filmes ficarão disponíveis no Vimeo, com senha a ser compartilhada durante a divulgação. Os debates serão sempre às 19h30 no canal do Youtube da Diazul de Cinema.

No primeiro dia de evento,o debate “Tempo de resistir" será sobre os filmes Restrutural e Maria Luiza, com a participação da militar trans Maria Luiza da Silva, a pedagoga e ex-catadora Dyarley Vianna e o cineasta Marcelo Díaz. Confira:







