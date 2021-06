Thiago Francisco em oficina do grupo Mamulengo Fuzuê - (crédito: Alice Lira/Divulgação)

A Associação Fuzuê de Arte e Cultura, formada por brincantes, arte-educadores, produtores e articuladores culturais, preparou uma série de atividades para escolas do DF, com espetáculos e oficinas com o grupo Mamulengo Fuzuê e a artista Lília Diniz, entre os dias 7 e 14 de junho. Além das escolas de Brazlândia, Riacho Fundo, Ceilândia e Samambaia, o público geral poderá conferir as apresentações, que serão disponibilizadas online durante o período pelo site do Mamulengo Fuzuê.

Nesta segunda-feira (7/6), o Centro de Ensino Fundamental 404 de Samambaia terá o espetáculo Jacá de Prosa e Verso, com Lília Diniz. Na quarta (9/6), o Centro de Ensino Especial Cenebraz recebe um espetáculo de teatro de bonecos do Mamulengo Fuzuê, além de um bate-papo com o grupo e uma Oficina de Mamulengos. Na sexta (11/6), a Escola Classe 43 de Ceilândia e a Escola Classe 2 do Riacho Fundo também vão apreciar o teatro do Mamulengo Fuzuê, seguido de uma prosa sobre o teatro de bonecos.

"Acredito que esses projetos fortalecem não só a escola, como os grupos artísticos e também a identidade cultural desses estudantes. Além do fortalecimento do pertencimento comunitário, de se identificar com a cultura popular brasileira", comenta Thiago Francisco, coordenador da Associação Fuzuê de Arte e Cultura, em entrevista ao Correio.

A associação foi formalizada em 2015 e desde então atua em escolas e na comunidade em geral no campo da educação patrimonial, cultura popular e manifestações de tradição oral, para colaborar com a manutenção e continuidade dos saberes, fazeres e formas de expressão. Além dos trabalhos artísticos, a Associação Fuzuê de Arte e Cultura desenvolve trabalhos diretamente ligados à comunidade, como mutirões de limpeza, ações de conscientização ambiental, plantio de mudas, criação da horta e do parquinho comunitários da quadra 614 na Samambaia, onde fica situada a sede da associação.

A atividade cultural contou com o apoio da Lei Aldir Blanc, em edital da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. "Essa possibilidade de ter recursos para nos manter e para poder voltar às atividades foi fundamental", considera Thiago Francisco.

Atividades da Associação Fuzuê de Arte e Cultura



Quando: De 07 a 14 de junho

Onde: Escolas da Rede Pública do DF (via EAD) e público geral pelo site do Mamulengo Fuzuê

Preço: Gratuito

Classificação: Livre