Autor Julián Fuks é primeiro convidado para retorno do Paiol Literário

CB Correio Braziliense

(crédito: Pablo Saborido)

O projeto Paiol Literário retorna nesta terça-feira (8/6), às 19h30, com a realização de um bate-papo on-line com o romancista Julián Fuks, que será transmitido pelo canal oficial no YouTube. Além disso, o projeto estreia um site exclusivo que pode ser acessado pelo endereço www.paiolliterario.com.br. Realizada desde 2006, pelo jornal Rascunho, a iniciativa promove conversas com diversos autores brasileiros e, este ano, conta com patrocínio do Itaú via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Dos sete encontros que serão transmitidos ao vivo pelo YouTube do Paiol Literário até dezembro, o primeiro é com o convidado Julián Fuks, de São Paulo (SP). O autor estreou na literatura em 2004, com os contos de Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e eu; e ganhou maior destaque com o romance A resistência (2015) — vencedor dos prêmios literários Jabuti e José Saramago. Publicou, também, A ocupação (2019), Procura do romance (2012) e Histórias de literatura e cegueira (2007). Ele acaba de lançar a obra Romance - história de uma ideia, pela Companhia das Letras. A mediação da conversa fica a cargo do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira.

"O Paiol Literário se propõe a fazer uma verdadeira radiografia da literatura brasileira por meio da experiência dos autores. É também uma forma de preservar a memória cultural do país", diz Pereira, por meio do material de divulgação. Ele completou destacando os pontos positivos nos encontros on-line."Com a transmissão pelo YouTube, teremos um alcance ainda maior, chegaremos a mais leitores em todas as partes do mundo. E o material estará permanentemente no ar", finaliza.

Os outros seis escritores que integram a programação desta temporada são: Marília Garcia (6/7), Paulo Scott (3/8), Veronica Stigger (8/9), Edyr Augusto (5/10), Patrícia Melo (9/11) e Cida Pedrosa (7/12). Sob exceção o bate-papo com Patrícia Melo ocorre às 15h30. Os demais, às 19h30.

As entrevistas serão transcritas, editadas e publicadas nas versões impressa e on-line do jornal Rascunho, assim como no site do projeto www.paiolliterario.com.br, desenvolvido pelo Estúdio Thapcom. Em parceria com o Itaú Cultural, as conversas também serão veiculadas em formato podcast.