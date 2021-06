Globoplay lança espaço para o cinema nacional com 50 filmes

CB Correio Braziliense

Grande Otelo em cena do filme Macunaíma - (crédito: Reprodução)

O Globoplay, serviço de streaming da Globo, lançou um espaço na plataforma dedicado ao cinema nacional. O projeto 50 essências do cinema brasileiro reúne clássicos e sucessos do nosso cinema num só espaço.

Ao todo são 50 títulos, produzidos a partir de 1950. Os filmes aparecem separados em grupos: precursores, cinema novo, censurados, inspirados pela literatura, inspirados em histórias reais, documentários, campeões de bilheteria, retomada, recentes e premiados. A lista vai de Vidas secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos, a Minha mãe é uma peça 3 (2019), de Susana Garcia; de Terra em transe (1967), de Gláuber Rocha, a De pernas pro ar 2 (2012), de Roberto Santucci; de Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, a Dois filhos de Francisco (2005), de Breno Silveira.

A chamada na televisão do projeto ganhou tratamento especial, com direito a narração de Fernanda Montenegro. No vídeo, os filmes serão representados pela artes de capas emolduradas, que se juntam numa espécie de galeria. Ao final da chamada, um QR code leva o público para a uma galeria virtual. Nessa galeria, estão tours 360 graus pelo ambiente de vários dos filmes.