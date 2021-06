Aula especial em formato on-line homenageia Virginia Woolf no Dolloway Day

CB Correio Braziliense

(crédito: The School Of Life/ Divulgação)

O Dalloway Day foi criado pela Royal Society of Literature em homenagem ao romance mais famoso de Virginia Woolf, 'Mrs. Dalloway'. Para comemorar a data no Brasil, a The School of Life realiza um evento on-line em parceria com a Editora Nós e com a chancela da Embaixada Britânica no Brasil na quarta-feira (16/6) das 19h às 21h.

A aula especial 'Dalloway Day at Night' será interativa e ao vivo pela plataforma Zoom, com ingressos a R$ 88 que devem ser adquiridos pelo site da The School of Life. O objetivo do evento é comemorar o pensamento e a arte de Virginia Woolf.

As conhecedoras da vida e obra de Virginia Woolf Simone Paulino, jornalista, escritora, diretora da Editora Nós e mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP; e Ana Carolina Mesquita, tradutora, editora e doutoranda em Teoria Literária pela USP vão conduzir o evento. “Aquele único dia em que se passa o romance mais famoso de Virginia Woolf mudou a literatura e continua emocionando quem o lê com seu chamado pela vida em meio às dores”, destaca Simone Paulino em nota.

Serviço

Evento Dalloway Day at Night

Quando; 16 de junho das 19h às 21h

Onde: The School of Life, on-line, ao vivo e interativo pela plataforma Zoom

Inscrição: R$ 88 (pelo site da The School of Life)