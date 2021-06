Carey Mulligan e Zoe Kazan são cogitadas para filme sobre Harvey Weinstein

CB Correio Braziliense

Carey Mulligan e Zoe Kazan devem interpretar as jornalistas responsáveis por matéria que denunciou Harvey Weinstein - (crédito: Reprodução)

O filme She said ('Ela disse' em português) é o primeiro longa a retratar diretamente os escândalos de abusos cometidos pelo ex-produtor Harvey Weinstein, caso que deu início ao movimento #MeToo. A Universal Pictures anunciou que a produção deve começar no verão estadunidense. As informações foram divulgadas pela agência de notícias Reuters.

Inspirado no livro Ela disse: Os bastidores da reportagem que impulsionou o #MeToo, de 2019, o filme vai retratar os bastidores da investigação do jornal The New York Times sobre as acusações de abuso sexual contra Weinstein. As atrizes Carey Mulligan e Zoe Kazan estão em negociações avançadas para protagonizarem o longa como as duas jornalistas Megan Twohey e Jodi Kantor. Ambas escreveram o livro e ganharam o prêmio Pulitzer pelas reportagens em 2017.

Quando a primeira acusação contra Harvey Weinstein foi publicada no The New York Times e na revista New Yorker, cerca de 100 mulheres realizaram novas denúncias de assédio sexual contra o ex-produtor. Em março de 2020, ele foi condenado a 23 anos de prisão por estupro e abuso sexual. Agora, Weinstein, que negou ter feito sexo não consensual, busca um novo julgamento, enquanto enfrenta uma onda de novas denúncias de estupros em Los Angeles, para onde pode ser transferido.