R.R Soares recebe alta após internação por covid: ‘Obrigado, Jesus’

AO Amanda Oliveira

(crédito: Reprodução/ Instagram)

Após passar cinco dias internado com covid-19 no Hospital Copa Star, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, o empresário e missionário Romildo Ribeiro Soares, conhecido como R.R Soares, recebeu alta médica.

A informação foi divulgada na tarde desta terça-feira (8/6), por meio de uma publicação nas redes sociais. Na legenda, o líder religioso de 73 anos agradece as orações.

“A verdade sempre prevalece! Amigos, venci em Jesus e tive alta. Agradeço a todos pelas orações e seguimos firmes na fé. Obrigado por tudo! Obrigado, Senhor”, escreveu R.R Soares.

No vídeo, ele aparece ao lado do filho, o deputado Marcos Soares (DEM-RJ). "Já estamos aqui com nosso chefe, missionário R.R Soares, já está liberado aqui. A todo mundo, para felicidade de todos, acabou de sair aqui, recuperado, para felicidade geral e oração de todos", diz o parlamentar.

Fake news

Na manhã desta terça-feira, o deputado federal David Soares (DEM-SP), filho do missionário, veio a público para desmentir as notícias falsas sobre o estado de saúde do líder religioso.

“Tem gente falando irresponsavelmente que ele morreu [...] Ele já está com a voz forte, se tratando e recuperando [...] O missionário está 100% vivo, 100% bem, e em breve de alta", informou em vídeo.