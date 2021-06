10º Circuito de Cinema Infantil começa na segunda-feira (14/6)

CB Correio Braziliense

A décima edição do Circuito de Cinema Infantil apresenta oficinas, exibição de filme e conversas com intelectuais de várias partes do Brasil entre os dias 14 e 19 de junho. O evento foi criado com o propósito de democratizar o acesso aos filmes exibidos na Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis e de apoiar profissionais da educação por meio de formação e do fortalecimento do audiovisual como recurso educativo.

A edição comemorativa leva para o centro do debate temas como a importância da pluralidade e da representatividade das diferentes infâncias brasileiras nas telas. O circuito é voltado para profissionais e agentes da educação e do cinema como um convite para refletir sobre a descolonização do olhar. Entre os convidados estão a socióloga Helena Singer, de São Paulo; o escritor e líder indígena André Baniwa, da Amazônia; a professora e antropóloga Jozileia Kaingang, de Joinville; e a documentarista Renata Meirelles, diretora do documentário Território do brincar.

As conversas serão transmitidas ao vivo pelo canal no YouTube da mostra e ficarão disponíveis para quem quiser assistir depois. As inscrições para as oficinas e conversas do circuito seguem abertas pelo site até a abertura do evento (14/6) e dão direito a certificado mediante participação em, no mínimo, 10 horas de programação.

Além disso, o filme premiado dos diretores Aaron e Amanda Kopp Liyana será exibido no dia 19 de junho e ficará disponível para o público por uma semana no canal no YouTube da Mostra de Cinema Infantil. Os curtas-metragens brasileiros As aventuras de Pety, de Anahí Borges; Dono de casa, de Anderson Lima; Lé com cré, de Cassandra Reis; O menino leão e a menina coruja, de Renan Montenegro; e Dela, de Bernard Attal também poderão ser assistidos a partir do dia 14 no YouTube.

Confira a programação completa:

Circuito de Cinema Infantil

De 14 a 19 de junho

100% on-line e gratuito

Evento emite certificado mediante 10 horas de participação nas oficinas e conversas

Transmissão ao vivo pelo YouTube da Mostra de Cinema Infantil. Toda a programação tem tradução em Libras.



Segunda, 14/6

9h às 11h: Oficina O audiovisual em contextos educativos: A construção do olhar. Com o Coletivo Móbile Educacional

14h às 16h: Oficina A experiência de criação audiovisual

19h: Conversas - Pandemia, escola e outros agentes da educação - Abertura

Com Maria Thereza Marcílio (presidente da Avante Educação e Mobilização Social), Helena Singer (socióloga, vice-presidente da Ashoka para América Latina e membro do Conselho Municipal de Educação de São Paulo) e representante da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.



Terça, 15/6

9h às 11h: Oficina de animação para professores com o Instituto Marlim Azul (ES)

14h: Conversas - Povos indígenas: Conhecer, respeitar e se encantar

Com Jozileia Kaingang (professora e antropóloga), André Baniwa (vice-presidente da Organização Indígena da Bacia do Içana) e Rita da Silva (antropóloga e cineasta)



Quarta, 16/6

9h às 11h: Oficina de animação para professores com o Instituto Marlim Azul (ES)

14h: Conversas - Descolonizando olhares

Com Mayana Nunes (doutoranda em Antropologia Social), Anderson Lima (cineasta e educador) e Roselete Aviz (doutora em educação)



Quinta, 17/6

9h às 11h: Oficina de animação para professores com o Instituto Marlin Azul (ES)

14h: Conversas - Imagem, Infância e Cultura Popular

Com Renata Meirelles (produtora e diretora do Território do Brincar), David Reeks (produtor e diretor do Território do Brincar) e Nado (Reonaldo) Manoel Gonçalves (doutor em Educação e representante da Secretaria Municipal de Educação)



Sexta, 18/6

14h: Conversas - Séries de animação para todas as infâncias

Com Aída Queiroz (diretora de animação da série Mulheres Fantásticas), Hygor Amorim (criador e diretor da série de animação infantil Mytikah - O Livro dos heróis) e Renato Noguera (roteirista e pesquisador de infância, roteirista, compositor do Projeto multimídia Nana & Nilo)



Sábado, 19/6

10h: Exibição do longa de animação Liyana com legenda em portugês e tradução em Libras.

Debate após a sessão com mediação de Luiza Lins e Gilka Girardello.