Cena do filme sul-coreano 'Microhabitat', de 2017, da diretora Jeon Go-Woon - (crédito: Reprodução)

Elaborada pelo projeto feminino Verberenas, a segunda edição do Sessões Verberenas ocorre entre 18 e 20 de junho. Desta vez, o projeto vai exibir o filme Microhabitat, dirigido e roteirizado pela sul-coreana Jeon Go-Woon.

Com programação gratuita, o grupo promove também um debate com a doutora em Comunicação na Universidade Federal de Pernambuco Carol Almeida, e a idealizadora do Verberenas, Glênis Cardoso, que será realizado no sábado (19/6).

“Ficamos muito interessadas pela forma como a diretora aborda os temas do trabalho doméstico e emocional no filme, e muito tocadas com as escolhas da protagonista, que permanece leal a si, aos seus afetos e aos seus pequenos prazeres”, conta Glênis Cardoso, em nota.

Microhabitat retrata o cotidiano da jovem Miso, que leva a vida ao lado de seus únicos prazeres: whisky, cigarros e o namorado. Quando o governo duplica o preço do cigarro, ela abre mão da sua casa e faz uma lista de amigos que podem emprestar um quarto para ela dormir.

“Os modos como a personagem central vai inscrevendo nela mesma e a resistência a um certo padrão de vida que nega o viver se servem de jogos: entre a ironia disfarçada de ingenuidade e entre o mínimo múltiplo comum da dignidade humana, surge algo que algumas pessoas mais rapidamente leriam como hedonismo”, comenta Carol Almeida, em material de divulgação.

Criado em 2015, o projeto Verberenas reúne mulheres acadêmicas e atuantes no cinema nacional. Devido à falta da presença feminina no debate sobre cinema, as idealizadoras Amanda Devulsky, Carol Lucena, Glênis Cardoso e Letícia Bispo decidiram criar um espaço virtual para uma discussão cinematográfica com foco nas perspectivas das mulheres.

Amanda Devulsky, Glênis Cardoso e Letícia Bispo, idealizadoras do projeto Verberenas (foto: Isabelle Araújo)

Já a iniciativa do Sessões Verberenas teve início em março deste ano, com a mostra do longa-metragem Porta para o céu (1989), da cineasta Farida Benlyazid. Até o fim do ano, o coletivo espera produzir mais duas edições do projeto com filmes com direção feminina, além de debates, publicações on-line e textos sobre cinema escritos por mulheres de todo o país.

Serviço

2ª edição do Sessão Verberenas

Exibição do filme Microhabitat: de 18 a 20 de junho, às 20h, na plataforma TodesPlay. Classificação indicativa: 12 anos. Gratuito.

Debate sobre o longa-metragem: 19 de junho, às 18h, com Carol Almeida e Glênis Cardoso.