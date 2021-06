CB Correio Braziliense

(crédito: Walt Disney Studios/Divulgação)

O filme de animação Ron Bugado, primeiro lançamento cinematográfico do estúdio de animação Locksmith Animation e 20th Century Studios, estreia nos cinemas brasileiros em breve. A animação, que aborda a amizade entre um garoto do ensino fundamental e seu robô defeituoso, ganhou pôster e trailer oficiais. Confira:

Ron Bugado conta a história de Barney, um estudante antissocial do ensino fundamental, e Ron, seu novo dispositivo digitalmente conectado, que anda, fala e é, supostamente, seu “Melhor Amigo fora da Caixa”. Os divertidos problemas de funcionamento do Ron, colocados contra o pano de fundo da era da mídia social, lançam a dupla em uma jornada repleta de ação, na qual menino e robô aceitam a maravilhosa confusão de uma amizade verdadeira.

A animação conta com as vozes de Zach Galifianakis (Uma obra no tempo), Jack Dylan Grazer (Shazam!), Olivia Colman (The crown), Ed Helms (The office) Justice Smith (Jurassic World: Reino ameaçado), Rob Delaney (Deadpool 2), Kylie Cantrall (Gabby Duran: Babá de aliens), Ricardo Hurtado (Os Goldbergs), Marcus Scribner (Black-ish) e Thomas Barbusca (Chad).

O filme é dirigido pelo veterano da Pixar Jean-Philippe Vine (story artist de Carros 3 e O bom dinossauro) e a cofundadora da Locksmith Sarah Smith (Operação presente). A codireção fica com Octavio Rodriguez (story artist de Viva – A vida é uma festa e Os Incríveis 2). O roteiro é escrito por Peter Baynham (Operação presente; Borat - O segundo melhor repórter do glorioso país Cazaquistão viaja à América; Borat: Fita de cinema seguinte) e Sarah Smith. Julie Lockhart (Shaun, o carneiro: O filme; Piratas pirados), também cofundadora da Locksmith, e Lara Breay são produtoras, com a presidente da Locksmith, Elisabeth Murdoch, Smith e Baynham atuando na produção executiva.