Lulu Santos canta o amor

I » Irlam Rocha Lima

Lulu Santos agora é dono de uma gravadora. Ele inaugura o selo fonográfico Pancho Sonido com o registro de Hit, canção composta para o companheiro Clebson Teixeira. O pop star carioca conta que a inspiração para a criação de Hit surgiu ao despertar de uma “siesta”, tendo em mente a expressão “tive sorte na vida”. “Estava pensando o quanto sou afortunado por ter encontrado o amor e por ele ser salvo”, destaca. Segundo o compositor, o restante veio caindo igual ficha. “Daí, para o violão, foi um pulo”, acrescenta.

Para o artista, Hit é uma canção irremediavelmente feliz, “que desafia a gravidade dos dias que correm”. Entusiasmado com o resultado, o cantor diz que precisava de uma realização que melhor o traduzisse e valorizasse a canção. Para tanto, convocou o consagrado produtor Liminha, por entender que “ele é o único no que faz: tocar, gravar e produzir música”. O single ganhou um clipe dirigido por Pietro Grassia, que conta com a participação da cantora Letícia Novaes (ex-Letrux).



» Três perguntas / para Lulu Santos



Em seu processo criativo, é frequente surgir o esboço de uma canção ao acordar de uma soneca?

É mais frequente do que não. Tudo bem e Aviso aos navegantes também nasceram assim. Mais um motivo para não dispensar a siesta (risos).

O que o muso de Hit achou da nova homenagem?

O muso, agora, também é o administrador do nosso escritório e do selo Pancho Sonido. Ele curtiu, sim, mas está mais preocupado com as contas da gravação, clipe, lançamento...

Como tem lidado com o preconceito em relação à homoafetividade?

Como todo mundo que sofre, com coragem e amparado no fato legal de que homofobia é crime.