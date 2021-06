MTV Video Music Awards terá presença de público em Nova York

AF Agência France-Presse

(crédito: Taylor Swift no MTV VMAs 2019, em Nova Jersey / ANGELA WEISS / AFP)

A cerimônia MTV Video Music Awards, que premia os melhores videoclipes do ano, será realizada no dia 12 de setembro em Nova York, anunciou o canal de música nesta terça-feira(8), um novo sinal de retomada da atividade cultural na metrópole americana.



A MTV ainda não divulgou quais são os artistas que se apresentarão no evento, que acontecerá no Barclays Center, no Brooklyn, com a presença de público.



No ano passado, o canal havia anunciado inicialmente que a edição de 2020 aconteceria no Brooklyn, mas depois recuou e realizou uma cerimônia descentralizada e sem auditório, com apresentações musicais pré-gravadas em diferentes locais de Nova York.



Lançado em 1984 em Nova York, o MTV VMAs mais tarde alternou entre esta cidade e Los Angeles. Em 2019 a cerimônia aconteceu em Newark (Nova Jersey) e em 2018, em Nova York.



Nesta edição competem os vídeos lançados entre julho de 2020 e junho de 2021.



No ano passado, Lady Gaga liderou os prêmios levando para casa cinco das estatuetas de um astronauta segurando uma bandeira com o logotipo da MTV, também conhecido como "Man in the Moon".



Também nesta terça-feira, o mítico local do Madison Square Garden anunciou que no dia 20 de junho realizará seu primeiro show em plena capacidade desde o início da pandemia.



Os Foo Fighters, grupo do ex-baterista do Nirvana Dave Grohl, serão os estreantes dessa nova era, em uma sala que só admitirá espectadores vacinados contra a covid-19, com a obrigatoriedade de ter tomado as duas doses.



"Esperamos por este dia há mais de um ano", disse Grohl, citado no comunicado divulgado terça-feira. "E o Madison Square Garden vai sentir isso fortemente. Nova York, prepare-se para uma longa noite gritando juntos por 26 anos dos Foos."



Na segunda-feira, Bruce Springsteen anunciou a retomada de seu show "Springsteen on Broadway" em um teatro de Nova York a partir de 26 de junho, também exclusivamente para espectadores vacinados.



