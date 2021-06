Feira da Torre de TV promove oficinas gratuitas de artesanato

CB Correio Braziliense

A artesã Joana Maria produz cestos de palha - (crédito: Divulgação)

Estão disponíveis no canal do YouTube da Feira da Torre de TV de Brasília vídeos de artesãs contando um pouco de suas histórias e ensinando a fazer artesanato com matérias primas naturais. São oficinas de confecção de peças que podem servir para decoração, presentear pessoas queridas e para vender, tornando-se uma nova opção de fonte de renda.

Segundo o diretor e idealizador do projeto, Rubens Aguilar, o objetivo é incentivar a valorização do patrimônio cultural da nossa cidade. Os vídeos ficarão disponíveis por um ano no canal. O trabalho dos artesãos também pode ser acompanhado pelo Instagram.

A oficina de fibras naturais é ministrada pela artesã Joana Maria, que ensina a fazer cestos de palha. Lira Nascimento tem habilidade na confecção de arranjos com flores típicas do cerrado. A artesã Maria de Lourdes ensina a fazer decoração e bijuterias com capim dourado.

O projeto conta com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.