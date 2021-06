Em Hollywood: 'ET de Varginha' vira documentário norte-americano

AM Ana Mendonça*/Estado de Minas

ET de Varginha vai virar documentário americano - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Uma das histórias mais populares do Brasil acaba de ganhar um documentário americano. Cheios de mistérios, os eventos de 1996 em Varginha (MG), onde moradores relataram ter visto um ET e um OVNI, agora serão divulgados no filme: Varginha The Roswell of Brazil, sequência de James Fox para The Phenomenon.



O documentário vai abordar potenciais encontros extraterrestres com humanos e vai relatar o caso de Varginha sob a perspectiva dos moradores e das garotas que tiveram o encontro próximo ao ser descrito como “cabeçudo, pele oleosa e olhos vermelhos”.

Na época dos acontecimentos, Varginha foi isolada por equipes militares e, como resposta, duas criaturas foram capturadas.

O policial militar local Marco Cherese morreu em circunstâncias misteriosas após supostamente ter manuseado uma das criaturas.

O documentário da Fox apresenta entrevistas com testemunhas oculares importantes, especialistas e oficiais e chegará às plataformas digitais em fevereiro de 2022.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.