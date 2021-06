Guia Musical de Brasília faz live com Zélia Duncan e outros artistas

CB Correio Braziliense

A live celebra o lançamento do guia que reúne informações sobre a cena musical brasiliense - (crédito: Divulgação)

Depois de dois anos de hiato, o Guia Musical de Brasília está de volta. A 8ª edição do projeto traz informações valiosas sobre a cultura local e está disponível, gratuitamente, em bares, restaurantes, museus e escolas de música da cidade. Para comemorar o lançamento, o idealizador do projeto, Joaquim Barroncas, preparou uma live comemorativa com mais de 10 atrações, que ocorre dia 20 de junho, a partir das 18h nas redes sociais do produtor. A live também tem o objetivo de arrecadar doações para viabilizar a produção da 9ª edição do guia.

Entre as atrações estão o trio composto por Roberto Menescal, Jane Duboc e Márcia Tauil que vai apresentar as músicas de Rosa Passos em parceria com Fernando de Oliveira e Ivan Lins. As canções são inéditas e foram preparadas especialmente para a live. Outra atração é a releitura da música Inútil paisagem, de Tom Jobim, feita por Nelson Faria e Zélia Duncan.

Também participam do evento o percussionista sinfônico Ney Rosauro; a cantora Jane Duboc; o violonista de sete cordas Henrique Neto; o pianista Cristovão Bastos; o flautista Sérgio Morais; a cantora Sabrina Parlatore; e os violinistas de sete cordas Fernando César e Félix Junior.

Live de lançamento do Guia Musical de Brasília 2021

Dia 20 de junho, no Facebook do Joaquim Barroncas e YouTube de Márcia Tauil, a partir das 20h.